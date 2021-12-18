Решение СНБО, о котором говорится в указе, приняли еще 15 октября 2021 года.

Важно План обороны и новые санкции: что СНБО принял на заседании

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Что предполагает стратегия

В тексте самой стратегии отмечается, что биобезопасность является одной из важнейших составляющих экологической и национальной безопасности Украины. А проблемой, тормозящей реализацию госполитики в сфере биобезопасности, является отсутствие единого органа, который:

охватывал бы надзор за осуществлением мероприятий,

прогнозировал, идентифицировал и оперативно реагировал на биологические угрозы,

координировал планы противодействий биологическим угрозам,

предоставлял предложения по их корректировке, согласно текущей ситуации в государстве.

Отдельно отмечается, что из-за кризиса собственного производства иммунобиологических препаратов и частичной зависимости государства от импортных поставок таких лекарственных средств в Украине остро встает вопрос национальной биобезопасности в целом.

Решение проблемы требует межсекторального сотрудничества и поэтапного создания единой системы биобезопасности и биологической защиты по принципу "Единое здоровье", и невозможно без привлечения значительных интеллектуальных и финансовых ресурсов, внедрение эффективных управленческих решений и поддержки со стороны государства, территориальных общин и международного сообщества.

Достижение целей стратегии, как планируется, будет осуществляться двумя этапами:

первый – 2022 – 2025 годы,

второй – 2026 – 2030 годы.

Брифинг Алексея Данилова по итогам заседания СНБО 15 октября: смотрите видео