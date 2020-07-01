Президент Зеленский выписал выговор главе Сумской облгосадминистрации Роману Грищенко. Глава государства нашел недостатки в его работе.

Про догану стало відомо після того, як на сайті президента з’явився відповідний указ, пише 24 канал.

До теми Зеленський призначив головою Сумської ОДА Романа Грищенка

За недоліки в роботі з добору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій оголосити догану голові Сумської обласної державної адміністрації Грищенку Роману Сергійовичу,

– мовиться у документі за підписом Зеленського.

При цьому, які самі недоліки у роботі Грищенка угледів Зеленський, – в указі не уточнюють.

Зауважимо також, що 1 липня, згідно з інформацією на сайті Офісу Президента, Зеленський призначив 2 голів райадміністрацій у Сумській області – Путивльської та Ямпільської.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський призначив Романа Грищенка головою Сумської обласної державної адміністрації 11 березня.

Що відомо про Романа Грищенка: