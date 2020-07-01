Зеленский выписал выговор главе Сумской ОГА Грищенко: что случилось
Президент Зеленский выписал выговор главе Сумской облгосадминистрации Роману Грищенко. Глава государства нашел недостатки в его работе.
Про догану стало відомо після того, як на сайті президента з’явився відповідний указ, пише 24 канал.
До теми Зеленський призначив головою Сумської ОДА Романа Грищенка
За недоліки в роботі з добору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій оголосити догану голові Сумської обласної державної адміністрації Грищенку Роману Сергійовичу,
– мовиться у документі за підписом Зеленського.
При цьому, які самі недоліки у роботі Грищенка угледів Зеленський, – в указі не уточнюють.
Зауважимо також, що 1 липня, згідно з інформацією на сайті Офісу Президента, Зеленський призначив 2 голів райадміністрацій у Сумській області – Путивльської та Ямпільської.
Що відомо про Романа Грищенка:
- Роман Грищенко був військовим прокурором Харківського гарнізону від квітня 2018 року. Він – полковник юстиції, до цього працював також прокурором Київського гарнізону. В органах військової прокуратури загалом працював 13 років.
- Грищенко родом із Миколаївщини, навчався у Харківській юридичній академії імені Ярослава Мудрого. Одружений, має 2 дітей.
- У декларації за 2019 рік він вказав квартиру у Харкові на 82 квадратних метри, а також земельну ділянку в Миколаєві. З 2018 року має автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 2008 року випуску. Автівка належить батькові Романа Грищенка.
- Протягом року глава Сумської ОДА отримав дохід в розмірі 673 197 гривень. Це заробітна плата.