Президент Украины Владимир Зеленский и его команда за первый год пребывания у власти выполнили 20 процентов предвыборных обещаний. Но дальше будет сложнее, потому что возникнут вопросы системных преобразований и реформ.

Такие результаты подсчетов озвучил в эфире одного из украинских телеканалов первый вице-спикер Рады и депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук, пишет 24 канал.

Интересная мысль Зеленский стал заложником Голобородько, а Украина обрастает метастазами популизма

Если взять пятилетнюю программу президента по основным пунктам, которые он озвучивал, то мы посчитали, что около 20% тех обещаний, которые он сделал, он уже выполнил,

– заявил Стефанчук.

Среди выполненных обещаний политик назвал снятие неприкосновенности с народных депутатов и введения ответственности за кнопкодавство.



Стефанчук утверждает, что Зеленский уже выполнил 20% обещаний / Фото Интерфакс-Украина

Первый заместитель председателя Верховной Рады считает, что эти 20% – неплохой показатель как на первый год. Однако дальше будет труднее.

Далее будут сложные дела: вопросы системных преобразований, вопросы экономических реформ. У нас уже есть готовые наработанные ответы, но как они будут продвигаться – посмотрим,

– сказал вице-спикер.

При этом Стефанчук заверил, что и президент, и ВРУ имеют твердые намерения к воплощению и остальных обещаний Зеленского и "Слуги народа".