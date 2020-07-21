Зеленський вже виконав 20% обіцянок, але далі буде важче, – Стефанчук
Президент України Володимир Зеленський та його команда за перший рік перебування у владі виконали 20 відсотків передвиборчих обіцянок. Але далі буде важче, бо постануть питання системних перетворень та реформ.
Такі результати підрахунків озвучив в ефірі одного з українських телеканалів перший віцеспікер Ради та депутат від "Слуги народу" Руслан Стефанчук, пише 24 канал.
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Якщо взяти п'ятирічну програму президента по основних пунктах, які він озвучував, то ми порахували, що близько 20% тих обіцянок, які він зробив, він вже виконав,
– заявив Стефанчук.
Серед виконаних обіцянок політик назвав зняття недоторканності з народних депутатів та запровадження відповідальності за кнопкодавство.
Стефанчук переконує, що Зеленський вже виконав 20% обіцянок / Фото Інтерфакс-Україна
Перший заступник голови Верховної Ради вважає, що ці 20% – непоганий показник як на перший рік. Однак далі буде важче.
Далі будуть складні справи: питання системних перетворень, питання економічних реформ. У нас вже є готові напрацьовані відповіді, але як вони будуть просуватися – подивимося,
– зауважив віцеспікер.
При цьому Стефанчук запевнив, що і президент, і ВРУ мають тверді наміри до втілення й решти обіцянок Зеленського і "Слуги народу".