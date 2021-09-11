Глава государства отметил, что Украина вместе с американским народом вспоминает жертв этой трагедии. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

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20 лет назад ужасные атаки 9/11 навсегда изменили мир. Терроризму нет оправдания, должны и дальше совместно противодействовать ему,

– написал президент.

Владимир Зеленский также добавил, что украинское государство остается бок о бок с Соединенными Штатами в этой борьбе.



​Зеленский выразил соболезнования США в годовщину терактов 11 сентября / Фото из твитера Владимира Зеленского

Теракты 11 сентября: что известно

Террористы захватили 4 самолета. Два из них направили в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Здания рухнули.

Еще один самолет врезался в стену Пентагона. Четвертый – вызвал аварию в поле в Пенсильвании благодаря действиям пассажиров и экипажа.

Жертвами теракта стали более 2 900 человек, еще 6 тысяч были травмированы.

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Текст публикации Владимира Зеленского:

20 лет назад ужасные атаки 9/11 навсегда изменили мир. Сегодня мы вместе с американским народом вспоминаем жертв этой трагедии. Терроризму нет оправдания, должны и дальше совместно противодействовать ему. Мы остаемся бок о бок с США в этой борьбе.