Глава держави зазначив, що Україна разом з американським народом згадуємо жертв цієї трагедії. Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах.

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20 років тому жахливі атаки 9/11 назавжди змінили світ. Тероризму немає виправдання, маємо й надалі спільно протидіяти йому,

– написав президент.

Володимир Зеленський також додав, що українська держава залишається пліч-о-пліч зі Сполученими Штатами у цій боротьбі.

Зеленський висловив співчуття США у роковини терактів 11 вересня / Фото з твітера Володимира Зеленського

Теракти 11 вересня: що відомо

Терористи захопили 4 літаки. Два з них спрямували у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Будівлі завалились.

Ще один літак врізався у стіну Пентагону. Четвертий – спричинив аварію у полі в Пенсильванії завдяки діям пасажирів та екіпажу.

Жертвами теракту стали понад 2900 людей, ще 6 тисяч були травмовані.

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Текст публікації Володимира Зеленського:

20 років тому жахливі атаки 9/11 назавжди змінили світ. Сьогодні ми разом з американським народом згадуємо жертв цієї трагедії. Тероризму немає виправдання, маємо й надалі спільно протидіяти йому. Ми залишаємося пліч-о-пліч зі США у цій боротьбі.