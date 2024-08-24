Глава государства подчеркнул, что мечты Путина о том, чтобы превратить Украину в серую зону не сбудутся. Также Киеву безразлично до красных линий диктатора, который постоянно угрожает ядерным оружием.

Смотрите также США раскрыли содержание нового пакета помощи Украине на 125 миллионов долларов

Зеленский о Путине

Не будет больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, каким путем идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы. Потому что так работает независимость,

– подчеркнул президент.

Также Зеленский вспомнил о Курской операции. Он отметил, что Украина в очередной раз удивила мир, а вот Россия была "в своем репертуаре". Все ее нарративы о том, что "Россия своих "не бросает"" подверглись сокрушительному разоблачению.

Кроме того, в своем обращении президент пообещал возмездие по-украински. Враг будет хорошо знать, что в каждую точку России, которая является источником опасности для жизни нашего государства и наших людей, рано или поздно прилетит украинский ответ.