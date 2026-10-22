Зеленский рассказал, что думает об отношениях с Трампом

Об этом президент рассказал в интервью CNN.

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Что сказал Зеленский?

Владимир Зеленский заявил, что разногласия с Дональдом Трампом не являются личным конфликтом.

Мое отношение к Путину очень четкое. Я думаю, что если мы отменим санкции, мы сделаем его сильнее. Это не что-то личное между мной и президентом Трампом, и, конечно, я против любой отмены санкций– заявил Зеленский.

Его слова прозвучали на фоне ухудшения отношений между Украиной и США в течение последних недель. Ранее Зеленский заявил, что Трамп "оказался на неправильной стороне истории" после объявления соглашения о закупке российского топлива, которое, по оценке украинского лидера, подрывает международные усилия по изоляции России.

Впоследствии Трамп отменил часть санкций против России, что вызвало критику, в частности среди представителей его собственной Республиканской партии. Кроме того, украинские военные столкнулись с ограничениями доступа к спутниковому сервису Starlink, которым руководит Илон Маск.

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В то же время Зеленский предупредил, что уступки Москве могут усилить позиции Кремля. Он выступает против любой отмены санкций против России.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Дональду Трампу следует изменить риторику относительно завершения войны и перенести фокус с Киева на Москву. У президента США достаточно рычагов влияния, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Украинский лидер также напомнил, что у Трампа есть утвержденный Конгрессом пакет санкций против России, который он может применить. Зеленский прокомментировал и обвинения американского президента в отношении роста цен на топливо в США из-за ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Он подчеркнул, что Украина наносит атаки исключительно в ответ.