Зеленський розкрив, що думає про взаємини із Трампом 

Про це президент розповів в інтервʼю CNN.

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Що сказав Зеленський?

Володимир Зеленський заявив, що розбіжності з Дональдом Трампом не є особистим конфліктом.

Моє ставлення до Путіна дуже чітке. Я думаю, що якщо ми скасуємо санкції, ми зробимо його сильнішим. Це не щось особисте між мною та президентом Трампом, і, звичайно, я проти будь-якого скасування санкцій– заявив Зеленський.

Його слова пролунали на тлі погіршення відносин між Україною та США протягом останніх тижнів. Раніше Зеленський заявив, що Трамп "опинився на неправильному боці історії" після оголошення угоди про купівлю російського палива, яка, за оцінкою українського лідера, підриває міжнародні зусилля з ізоляції Росії.

Згодом Трамп скасував частину санкцій проти Росії, що викликало критику, зокрема серед представників його власної Республіканської партії. Крім того, українські військові зіткнулися з обмеженнями доступу до супутникового сервісу Starlink, яким керує Ілон Маск.

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Водночас Зеленський застеріг, що поступки Москві можуть посилити позиції Кремля. Він виступає проти будь-якого скасування санкцій проти Росії.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Дональду Трампу слід змінити риторику щодо завершення війни та перенести фокус із Києва на Москву. Президент США має достатньо важелів впливу, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Український лідер також нагадав, що Трамп має затверджений Конгресом пакет санкцій проти Росії, який може застосувати. Зеленський прокоментував і звинувачення американського президента щодо зростання цін на пальне у США через удари по російській нафтовій інфраструктурі. Він наголосив, що Україна атакує лише у відповідь.