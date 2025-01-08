Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина. Отмечается, что соответствующее заявление глава государства сделал во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.

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Зеленский высказался о поддержке Украины

У Владимира Зеленского спросили, вызывает ли у него тревогу вопрос поддержки Украины со стороны стран Европы из-за попыток Илона Маска приобщиться к внутренней политике и поддерживать силы, которые, возможно, критически относятся к Украине.

В ответ президент сказал, что Украина имеет "действительно большую финансовую поддержку" – по его словам, речь идет о десятках миллиардов евро на поддержку бюджета и армии.

Я концентрируюсь, извините, на других тревогах, которые звучат, к сожалению, пока в украинском небе, и поэтому мы концентрируемся на усилении нашей противовоздушной обороны. Мы базируемся не на эмоциях, а на контрактах через наши сильные договоренности со странами мира,

– подчеркнул Зеленский.

Также глава государства добавил, что уже было заключено 27 двусторонних договоров по безопасности с партнерами, и на 2025 год уже "есть конкретные суммы, на что тот или иной процент идет".

К слову, ранее Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к Илону Маску. В новом интервью президент признался, что хотел бы, чтобы миллиардер был "максимально" на стороне Украины.