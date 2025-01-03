Маск часто переходит дозволенные границы, однако не несет за это никакой ответственности, ведь формально не занимает никакой политической должности. Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала выразил убеждение, что уже совсем скоро Трампу это надоест.

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Почему Трамп держит Маска при себе

Американский миллиардер Илон Маск отличается эксцентричными и популистскими заявлениями не только об Украине. Недавно он оскорбил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, назвав его "антидемократическим тираном", которому якобы должно быть стыдно. По его словам, только партия "Альтернатива для Германии" может спасти страну.

Комментарий Маска связан с тем, что Штайнмайер выступил против внешнего влияния на немецкие выборы.

Незадолго после этого Илон Маск раскритиковал премьер-министра Британии Кира Стармера, призвав провести новые выборы в стране.

Власть развращает, а абсолютная власть абсолютно развращает. Тем более, когда за это еще и нет ответственности, потому что формально ты никто, – может просто сносить крышу. Мне кажется, на наших глазах Маск не выдерживает проверки "опьянением" от власти,

– объяснил Олег Саакян.

Илон Маск оказался рядом с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и имеет на него серьезное влияние. Сейчас же миллиардер решил попробовать себя в роли "великого стратега" и "геополитика".

"Не люблю прогнозировать, но, мне кажется, что уже запущен процесс конфликта между Трампом и Маском. Они обречены на то, чтобы рассориться полностью. Единственное, что держит Маска и повлияло на его сближение с Трампом, это то, что он единственный в окружении, кто не мог баллотироваться на пост президента", – заметил политолог.

Трампу кажется, что Маск не является для него органическим конкурентом, более того, он фактически стал "кошельком" предвыборной кампании 45-го президента США. Так миллиардер стал очень приближенным к Трампу.

Впрочем это не сможет продолжаться долго. По словам политолога, Трампу придется продемонстрировать, что он не является марионеткой в руках Маска, а новые эксцентричные заявления последнего только приближать крах этих отношений.