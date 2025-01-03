Маск часто переходить дозволені межі, однак не несе за це жодної відповідальності, адже формально не займає ніякої політичної посади. Політолог Олег Саакян в етері 24 Каналу висловив переконання, що вже зовсім скоро Трампу це набридне.

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Чому Трамп тримає Маска при собі

Американський мільярдер Ілон Маск вирізняється ексцентричними та популістськими заявами не лише про Україну. Нещодавно він образив президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, назвавши його "антидемократичним тираном", якому нібито має бути соромно. За його словами, лише партія "Альтернатива для Німеччини" може врятувати країну.

Коментар Маска пов'язаний з тим, що Штайнмаєр виступив проти зовнішнього впливу на німецькі вибори.

Незадовго після цього Ілон Маск розкритикував прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, закликавши провести нові вибори у країні.

Влада розбещує, а абсолютна влада абсолютно розбещує. Тим паче, коли за це ще й немає відповідальності, бо формально ти ніхто, – може просто зносити дах. Мені здається, на наших очах Маск не витримує перевірки "сп'янінням" від влади,

– пояснив Олег Саакян.

Ілон Маск опинився поруч з новообраним президентом США Дональдом Трампом та має на нього серйозний вплив. Зараз же мільярдер вирішив спробувати себе у ролі "великого стратега" та "геополітика".

"Не люблю прогнозувати, але, мені здається, що вже запущений процес конфлікту між Трампом і Маском. Вони приречені на те, щоб розсваритися повністю. Єдине, що тримає Маска і вплинуло на його зближення з Трампом, це те, що він єдиний в оточенні, хто не міг балотуватися на посаду президента", – зауважив політолог.

Трампу видається, що Маск не є для нього органічним конкурентом, ба більше, він фактично став "гаманцем" передвиборчої кампанії 45-го президента США. Так мільярдер став дуже наближеним до Трампа.

Втім це не зможе тривати довго. За словами політолога, Трампу доведеться продемонструвати, що він не є маріонеткою в руках Маска, а нові ексцентричні заяви останнього лише наближатимуть крах цих стосунків.