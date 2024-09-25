Завтра, 26 сентября, Зеленский проведет расширенную встречу с президентом США Джо Байденом, на которой представит план победы Украины. 24 Канал собрал главные тезисы из выступления президента Украины на Генассамблее ООН.
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За замораживание войны Путин даст в качестве приза еще больше страданий и катастроф.
Формула мира может прекратить войну, если ее не может прекратить ООН.
Россияне уже уничтожили все наши ТЭС и крупнейшие ГЭС, – Зеленский
Президент отметил, что Россия не смогла победить украинцев на поле боя, поэтому теперь Путин ищет другие способы, чтобы подорвать их дух.
"Один из основных методов – это атаки на нашу энергетическую инфраструктуру. Это запланированные атаки – сегодня Россия уничтожила все наши тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции. Именно так Путин готовится к зиме, пытаясь, чтобы обычные украинцы страдали зимой, чтобы они жили в темноте и холоде. Представьте, что в вашей стране уничтожено 80% энергогенерации – именно такие масштабы разрушений", – рассказал Зеленский.
Справедливый мир не может быть без Украины.
Если будет разрушен один из ядерных реакторов в Украине – последствия почувствуют многие страны.
Для нас важно, чтобы все понимали, что Украина хочет остановить войну больше, чем кто-либо в мире.
Недавно я получил отчет от разведки. Путин хочет отключить наши реакторы от энергоснабжения.
Формула мира, которую я предлагаю, включает пункт о ядерной безопасности.