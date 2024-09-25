16:57, 25 сентября

Президент отметил, что Россия не смогла победить украинцев на поле боя, поэтому теперь Путин ищет другие способы, чтобы подорвать их дух.

"Один из основных методов – это атаки на нашу энергетическую инфраструктуру. Это запланированные атаки – сегодня Россия уничтожила все наши тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции. Именно так Путин готовится к зиме, пытаясь, чтобы обычные украинцы страдали зимой, чтобы они жили в темноте и холоде. Представьте, что в вашей стране уничтожено 80% энергогенерации – именно такие масштабы разрушений", – рассказал Зеленский.