Завтра, 26 вересня, Зеленський проведе розширену зустріч з президентом США Джо Байденом, на якій представить План перемоги України. 24 Канал зібрав головні тези з виступу президента України на Генасамблеї ООН.
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За замороження війни Путін дасть як приз ще більше страждань і катастроф.
Формула миру може припинити війну, якщо її не може припинити ООН.
Росіяни вже знищили всі наші ТЕС та найбільші ГЕС - Зеленський
Президент зазначив, що Росія не змогла перемогти українців на полі бою, тому тепер Путін шукає інші способи, щоб підірвати їхній дух.
"Один з основних методів – це атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. Це заплановані атаки – сьогодні Росія знищила всі наші теплові електростанції і найбільші гідроелектростанції. Саме так Путін готується до зими, намагаючись, щоб звичайні українці страждали зимою, щоб вони жили в темряві і холоді. Уявіть, що в вашій країні знищено 80% енергогенерації пропало – саме такі масштаби руйнувань", – розповів Зеленський.
Справедливий мир не може бути без України.
Якщо буде зруйновано один з ядерних реакторів в Україні – наслідки відчують багато країн.
Для нас важливо, щоб всі розуміли, що Україна хоче зупинити війну більше, ніж будь-хто в світі.
Нещодавно я отримав звіт від розвідки. Путін хоче від'єднати наші реактори від енергопостачання.
Формула миру, яку я пропоную, вона включає пункт про ядерну безпеку.