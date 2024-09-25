16:57, 25 вересня

Президент зазначив, що Росія не змогла перемогти українців на полі бою, тому тепер Путін шукає інші способи, щоб підірвати їхній дух.

"Один з основних методів – це атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. Це заплановані атаки – сьогодні Росія знищила всі наші теплові електростанції і найбільші гідроелектростанції. Саме так Путін готується до зими, намагаючись, щоб звичайні українці страждали зимою, щоб вони жили в темряві і холоді. Уявіть, що в вашій країні знищено 80% енергогенерації пропало – саме такі масштаби руйнувань", – розповів Зеленський.