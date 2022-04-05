Великобритания созвала заседание Совбеза ООН по поводу войны в Украине, сообщает 24 канал. На нем с речью выступает президент Владимир Зеленский.

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Зеленский о преступлениях России в Буче

Глава государства рассказал, что накануне вернулся из Бучи – города, на днях освобожденного от российских захватчиков.

Сложно найти военное преступление, которое бы оккупанты не совершили на Киевщине,

– сказал президент.

Он добавил, что россияне разыскивали и убивали каждого, кто служил государству. Они расстреливали взрослых и детей, целые семьи, а затем пытались сжечь их тела.

Зеленский рассказал, что украинцы ежедневно утром чтят память погибших мирных жителей, которых "убили выстрелом в затылок или в глаза после пыток, которых расстреливали на улицах, бросали в колодец, чтобы они погибли там от страданий, которых убивали в квартирах, в домах, подрывая гранаты, давили танками, которым отрубали конечности и изнасиловали на глазах их детей".

"Им вырывали языки только потому, что от них не слышали то, что хотели услышать", – подчеркнул украинский лидер.

Военные преступления совершает член Совбеза ООН

Президент спросил, чем это отличается от того, что делали террористы ИГИЛ на захваченных территориях.

Разве что тем, что это делает постоянный член Совбеза ООН. Он разрушает внутреннее единство государства, государственные границы, забирая право более десятка народов на самоопределение,

– добавил политик.

Он отметил, что государство-агрессор проводит политику уничтожения этнического и религиозного разнообразия, разжигает и сознательно ведет войны так, чтобы убить как можно больше мирных людей и разрушить максимально много мирных городов. Россия поддерживает ненависть на государственном уровне и пытается экспортировать ее в другие государства с помощью пропаганды. Она также провоцирует глобальные продовольственные кризисы, которые могут привести к голоду в Азии и Африке.

Зеленский упрекнул ООН

Глава государства сказал, что безопасности в мире нет, хотя и есть Совет безопасности.

Где мир, ради гарантирования которого создавали ООН,

– спросил политик.

Он отметил, что этот институт должен обеспечивать принуждение любых агрессоров к миру. Однако Совбез ООН просто не может эффективно работать, и это очевидно. Далее украинский лидер напомнил о зверствах российских военных в Буче. Он отметил, что миру еще только предстоит увидеть, что они сделали в других оккупированных районах.

"География может быть разной, но жестокость и преступления одинаковы. Ответственность за это должна быть неизбежной", – добавил президент.

Зеленский отметил, что сегодня Россия нарушает устав ООН буквально из первой же его статьи, в которой говорится о целях организации – поддерживать мир и принуждать к миру.

"Каков тогда смысл во всех других статьях? В результате действий России на территории Украины совершаются самые страшные военные преступления за все время после завершения Второй мировой", – подчеркнул он.

Все зверства Россия совершает сознательно

Глава государства также отметил, что россияне сознательно уничтожают в пепел украинские города артиллерийскими авиационными ударами.

Сознательно блокируют города, создавая в них массовый голод. Сознательно расстреливают колонны гражданских на дорогах, которые просто пытаются спастись с территории военных действий. Сознательно подрывают даже укрытия, в которых прячутся мирные люди от авиационных ударов,

– объяснил Зеленский.

Кроме того, оккупанты сознательно создают на временно оккупированных территориях такие условия, чтобы там убили больше гражданских людей. И речь, к сожалению, не только о Буче.

Государство-агрессор пытается обмануть мир

Зеленский также отметил, что Россия никогда не признает свои военные преступления. А пытается обвинить кого угодно, но не себя. И об этом все знают.

Они (Россия – 24 канал) будут винить всех, чтобы оправдать себя. Они будут говорить, что есть разные версии, а какая правдивая, якобы невозможно установить,

– объяснил президент.

В частности, россияне говорят, что "тела убитых вроде бы подбросили, а все видео – постановка". Однако глава государства подчеркнул, что есть неопровержимые доказательства преступлений России, есть спутниковые снимки, есть возможность провести полное прозрачное расследование с привлечением международных экспертов, журналистов. Он выразил уверенность, что в этом должно быть заинтересовано каждое государство ООН.

Россию, которая считает себя безнаказанной, следует показательно наказать, чтобы ни одно государство в будущем не поступало так, как оно. Президент также сказал, что государство-агрессор чувствует себя колонизатором, которому нужны украинцы и богатства Украины. Поэтому оно депортирует к себе украинцев, насильственно увозит к себе детей.

Кроме того, захватчики массово мародерят, воруя на временно захваченных территориях абсолютно все.

Необходимость немедленного переформатирования системы ООН

Россия в ООН подрывает всю архитектуру глобальной безопасности. Она позволяет злу быть безнаказанным и распространяет его по всему миру. Россия уничтожает все, что может работать на мир и безопасность. Если это продолжится, то каждое из государств будет рассчитывать только на силу оружия, чтобы обеспечить себе безопасность.

Тогда, по словам главы государства, уже никто не будет надеяться на международное право и международные учреждения, а ООН можно будет просто закрыть.

Готовы ли вы к закрытию ООН? Считаете ли вы, что время международного права истекло? Если ваш ответ "нет", то действовать нужно немедленно. Систему ООН нужно немедленно реформировать так, чтобы право вето не было правом смерти,

– сказал Зеленский.

Все регионы мира должны быть справедливо представлены в Совете безопасности. Россию нужно немедленно принуждать к миру. Цепочка войн от Сирии, Сомали, Афганистана и Йемена должна была быть остановлена ​​уже давно.

"Если бы хоть раз тирания получила бы такой ответ на развязанную ею войну, то перестала бы существовать. Если бы после нее был гарантированный мир, то мир точно изменился бы. Тогда бы не было войны в моей стране", – подчеркнул президент.

Однако мир просто смотрел. Он не хотел видеть ни оккупацию Крыма, ни войну против Грузии, ни отчуждение от Молдовы всего Приднестровья. Остановить это можно только привлекая российских военных и руководство к ответственности. Все они должны оказаться под трибуналом, аналогичным Нюрнбергскому процессу.

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