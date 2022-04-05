Велика Британія скликала засідання Радбезу ООН щодо війни в Україні, повідомляє 24 канал. На ньому з промовою виступає і президент Володимир Зеленський.
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Зеленський про злочини Росії у Бучі
Глава держави розповів, що напередодні повернувся з Бучі – міста, днями звільненого від російських загарбників.
Складно знайти воєнний злочин, який би окупанти не здійснили на Київщині,
– сказав президент.
Він додав, що росіяни розшукували та вбивали кожного, хто служив державі. Вони розстрілювали дорослих та дітей, цілі родини, а тоді намагалися спалити їхні тіла.
Зеленський розповів, що українці щодня вранці вшановують пам'ять загиблих мирних жителів, яких "вбили пострілом у потилицю або в око після катувань, яких розстрілювали на вулицях, кидали у колодязь, щоб вони загинули там від страждань, яких вбивали у квартирах, у будинках, підриваючи гранати, давили танками, яким відрубували кінцівки та ґвалтували на очах у їхніх дітей".
"Їм виривали язики лише тому, що від них не чули те, що хотіли почути" – наголосив український лідер.