Президент призвал все нации поддерживать Украину для мирного будущего. Главное из выступления Зеленского в ООН, который транслировало Суспильное, передает 24 Канал.

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Выступление Зеленского в ООН 23 сентября

Глава государства подчеркнул, что мы построим настоящее будущее. Украина прилагает все усилия для того, чтобы все нации были объединены. Президент подчеркнул, что мы стоим не только против нестабильности, но и делаем все для того, чтобы не подрывать глобальное единство.

Мы работали над Пактом будущего. Россия снова действовала деструктивно, как всегда, против всех глобальных инициатив, которые защищают эффективность устава ООН. Эта группа всегда таким образом приводилась, но сейчас мы пытаемся сделать что-то хорошее для всех,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил Намибию за консолидацию Пакта будущего. Также поблагодарил Замбию и Швецию за помощь в переговорах для глобального Пакта.



Кроме того, политик поблагодарил Ямайку и Нидерланды за то, что они проводили декларацию для будущих поколений.

Очень важно, чтобы мы завтра объединили свои голоса,

– подчеркнул президент.

Также поблагодарил за совместное выступление от африканских наций. Выразил благодарность всем странам, которые предложили свои полезные идеи для будущего.

Мир нуждается в устойчивом развитии. Я говорю это как президент Украины – страны, которая противостоит российской грубой колониальной агрессии,

– подчеркнул Зеленский.

Добавил, мы знаем, как многого может достичь здесь глобальное единство с помощью благодаря мирным саммитам для Украины, где пытаемся победить деструктивность России и ее союзников.

Мы сейчас готовимся ко второму Саммиту мира с нашими партнерами, чтобы действовать последовательно в соответствии с формулой мира. Мы работаем для безопасности, энергетической безопасности, и для того, чтобы Россия понесла ответственность за свой террор,

– подчеркнул президент.

Также рассказал, что в дальнейшем Украина будет обращаться ко всем другим пунктам формулы мира, в частности, освобождении пленных. Отметил, что сейчас наше государство готовит документ для того, чтобы представить его на втором Саммите мира.

Мы призываем все другие нации поддерживать Украину для мирного будущего. Путин уже украл много, но он никогда не украдет будущее для мира. Я в этом уверен,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Заметим, что президент завершил выступление под аплодисменты.