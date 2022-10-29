Зеленский выступил перед американскими сенаторами, профессурой и студентами Йельского университета

В своей речи он объяснил, почему победа Украины в войне с Россией определит судьбу всего цивилизованного демократического мира. Видео Президент опубликовал в своих пресс-службах.

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По словам Президента Украины, всему миру важно, чтобы Россия проиграла сейчас – в войне в Украине. Ведь когда наше государство одержит победу для себя, получит ее и для других народов, чья свобода потенциально под угрозой.

Именно сейчас и именно в Украине решается, будет ли наша часть мира свободной и демократической. В конце концов так определится и глобальная судьба демократии. Эту судьбу мы должны определить с вами – свободный мир, – а не террористы. Верю, что так и будет!

– заявил он.

Выступление Зеленского перед студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета: видео

Обращение Зеленского к украинцам 28 октября: основное

Владимир Зеленский вечером 28 октября записал традиционное обращение к украинцам. Он рассказал о ситуации на фронте и достижениях на международной арене. В частности, отреагировал на заявления российского руководства о якобы завершении "частичной мобилизации" и отсутствии потребности в призыве большего количества людей.

Зеленский подчеркнул, что власти каждый день работают с международными партнерами для того, чтобы усилить ПВО Украины и защиту критической инфраструктуры. Чтобы справиться с последствиями ракетных ударов по объектам энергетики, в Украине ввели графики стабилизационных отключений света. Зеленский предупредил, что аварийные отключения возможны и в других областях.

Президент рассказал о сложной ситуации в оккупированной Херсонской области. По его словам, сейчас враг делает из Херсона зону без цивилизации.

Зеленский отреагировал на новый пакет военной помощи от США стоимостью 275 миллионов долларов. Он поблагодарил коллег за поддержку.

Также Президент обсудил усиление сотрудничества с новоназначенным премьер-министром Италии Джорджией Мэлони.

Обращение Зеленского к украинцам за 28 октября: видео