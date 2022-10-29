Зеленский выступил перед американскими сенаторами, профессурой и студентами Йельского университета
В своей речи он объяснил, почему победа Украины в войне с Россией определит судьбу всего цивилизованного демократического мира. Видео Президент опубликовал в своих пресс-службах.
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По словам Президента Украины, всему миру важно, чтобы Россия проиграла сейчас – в войне в Украине. Ведь когда наше государство одержит победу для себя, получит ее и для других народов, чья свобода потенциально под угрозой.
Именно сейчас и именно в Украине решается, будет ли наша часть мира свободной и демократической. В конце концов так определится и глобальная судьба демократии. Эту судьбу мы должны определить с вами – свободный мир, – а не террористы. Верю, что так и будет!
– заявил он.
Выступление Зеленского перед студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета: видео
Обращение Зеленского к украинцам 28 октября: основное
- Владимир Зеленский вечером 28 октября записал традиционное обращение к украинцам. Он рассказал о ситуации на фронте и достижениях на международной арене. В частности, отреагировал на заявления российского руководства о якобы завершении "частичной мобилизации" и отсутствии потребности в призыве большего количества людей.
- Зеленский подчеркнул, что власти каждый день работают с международными партнерами для того, чтобы усилить ПВО Украины и защиту критической инфраструктуры. Чтобы справиться с последствиями ракетных ударов по объектам энергетики, в Украине ввели графики стабилизационных отключений света. Зеленский предупредил, что аварийные отключения возможны и в других областях.
- Президент рассказал о сложной ситуации в оккупированной Херсонской области. По его словам, сейчас враг делает из Херсона зону без цивилизации.
- Зеленский отреагировал на новый пакет военной помощи от США стоимостью 275 миллионов долларов. Он поблагодарил коллег за поддержку.
- Также Президент обсудил усиление сотрудничества с новоназначенным премьер-министром Италии Джорджией Мэлони.
Обращение Зеленского к украинцам за 28 октября: видео