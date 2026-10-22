Об этом Зеленский заявил в подкасте "The Diary Of A CEO".

Зеленский об ошибке 2014 года

Агрессия России началась именно с захвата полуострова, который происходил медленно и без военного ответа. Главная проблема заключалась в отсутствии четких приказов от тогдашней власти относительно защиты украинских территорий.

Война на самом деле началась с оккупации Крыма. Просто эта оккупация происходила медленно. Она мало напоминала войну, поскольку Украина на тот момент не оказывала сопротивления. Проблема заключалась в том, что от украинских властей не поступало четких приказов защищать свою землю,

– сказал президент.

По его убеждению, решительный военный ответ в 2014 году мог полностью изменить планы Кремля и предотвратить масштабное вторжение. Зеленский подчеркнул, что сначала в Крым вошли лишь десятки оккупантов, которым тогдашние власти должны были отдать приказ дать отпор.

Если бы тогда по ним нанесли ответный удар, шансов на полномасштабную войну не было бы. Путин знал бы, что будет удар, что будет ответ,

– заявил глава государства.

Поэтому Зеленский согласился с мнением Дональда Трампа о том, что потеря полуострова стала ключевым фактором последующего вторжения.

"Трамп прав в том, что если бы не допустили потери Крыма, войны бы не было. Я согласен с президентом Трампом", – сказал он.

Ранее Зеленский также отмечал, что лидеры Европы до последнего не верили в полномасштабное вторжение и не ожидали вторжения в 2022 году.

Европейские партнеры на тот момент располагали меньшим объемом разведывательных данных по сравнению с США.