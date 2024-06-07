Во вторник, 11 июня, Зеленский выступит с речью в Бундестаге.

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Конференция по вопросам восстановления Украины, организована Федеральным министерством иностранных дел Германии, состоится во вторник и среду на следующей неделе.

Отмечают, что хотя это будет не первый визит Зеленского в Берлин с начала войны, этот раз украинский президент впервые лично выступит в Бундестаге. Для этого депуты берутся на специальное заседание.

Иностранные визиты Зеленского