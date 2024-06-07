Во вторник, 11 июня, Зеленский выступит с речью в Бундестаге.
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Конференция по вопросам восстановления Украины, организована Федеральным министерством иностранных дел Германии, состоится во вторник и среду на следующей неделе.
Отмечают, что хотя это будет не первый визит Зеленского в Берлин с начала войны, этот раз украинский президент впервые лично выступит в Бундестаге. Для этого депуты берутся на специальное заседание.
Иностранные визиты Зеленского
- Владимир Зеленский 6 июня прибыл во Францию по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Там он встретится с Эммануэлем Макроном и Джо Байденом.
- Ожидается, что в Нормандии обсудят военную и финансовую поддержку Украины, а также – гарантии безопасности.
- Сегодня, 7 июня, Зеленского ждут в Париже, где украинский лидер встретится с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню и они посетят предприятия оружейной группы KNDS под Парижем, где изготавливают артиллерийские боеприпасы.
- Известно также, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G7, который пройдет 13 – 15 июня в Италии.