Спикер Палаты представителей опубликовала соответствующее письмо с обращением к членам Конгресса. Нэнси Пелоси также поделилась, почему визит украинского президента является особенным для нее лично.

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Пелоси вспомнила о своем отце и Черчилле

Нэнси Пелоси сообщила, что специальное заседание обеих палат Конгресса США начнется около 19:30 по Вашингтону (т.е. около 2:30 22 декабря по Киеву). Вероятно, Владимир Зеленский выступит именно в начале заседания.

Именно Нэнси Пелоси стала инициатором выступления украинского президента на заседании Конгресса. Накануне спикер Палаты представителей направила письмо-приглашение Владимиру Зеленскому.

В целях безопасности в здание Конгресса не будут пускать гостей. Исключением будет только украинская делегация, прибывшая с Владимиром Зеленским.

Нэнси Пелоси отметила, что визит украинского президента особенный лично для нее. Политика рассказала, что ее отец Томас д'Алесандро-младший был членом Палаты представителей в декабре 1941 года, когда в Вашингтон приезжал тогдашний премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, чтобы заручиться поддержкой США в войне против Германии.

Через 81 на этой неделе для меня особенно остро присутствовала, когда еще один героический лидер выступает перед Конгрессом во время войны – и с самой демократией на линии. Я надеюсь, что вы все будете там, чтобы стать частью особого вечера, который войдет в историю, а также станет частью вашего наследия,

– подчеркнула Пелоси.

Обратите внимание! Выступление в Конгрессе США является последним в плане визита Владимира Зеленского в США. После этого глава государства покинет Вашингтон и отправится обратно в Украину.