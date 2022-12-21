Спікерка Палати представників опублікувала відповідний лист зі зверненням до членів Конгресу. Ненсі Пелосі також поділилася, чому візит українського президента є особливими для неї особисто.

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Пелосі згадала про свого батька та Черчилля

Ненсі Пелосі повідомила, що спеціальне засідання обох палат Конгресу США розпочнеться близько 19:30 за Вашингтоном (тобто близько 2:30 22 грудня за Києвом). Ймовірно, Володимир Зеленський виступить саме на початку засідання.

Саме Ненсі Пелосі стала ініціаторкою виступу українського президента на засіданні Конгресу. Напередодні спікерка Палати представників надіслала лист-запрошення Володимиру Зеленському.

З міркувань безпеки у будівлю Конгресу не пускатимуть гостей. Винятком буде тільки українська делегація, яка прибула з Володимиром Зеленським.

Ненсі Пелосі відзначила, що візит українського президента є особливим особисто для неї. Політикиня розповіла, що її батько Томас д'Алесандро-молодший був членом Палати представників у грудні 1941 року, коли до Вашингтона приїздив тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль, аби заручитися підтримкою США у війні проти Німеччини.

Через 81 цього тижня для мене особливо гостро бути присутньою, коли ще один героїчний лідер виступає перед Конгресом під час війни – і з самою демократією на лінії. Я сподіваюся, що ви усі будете там, щоб стати частиною особливого вечора, який увійде в історію, а також стане частиною вашої спадщини,

– наголосила Пелосі.

Зверніть увагу! Виступ у Конгресі США є останнім у плані візиту Володимира Зеленського до США. Після цього глава держави покине Вашингтон та вирушить назад до України.