О визите Зеленского в Рейкьявик написал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в соцсети Х. Впрочем, он не привел деталей.

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Финны ждут Зеленского

С нетерпением жду встречи с президентом Зеленским на Северном совете в Рейкьявике. Финляндия является одним из самых сильных сторонников Украины в Европе,

– написал Петтери Орпо.

28 – 31 октября в столице Исландии состоится саммит Северного совета, или Совета министров северных стран. Согласно сообщениям на сайте организации, Зеленский выступит перед членами совета в Рейкьявике 29 октября.

Он также встретится с премьер-министрами северных стран, которые едут в Исландию для участия в сессии. Они проведут двусторонние встречи и совместную пресс-конференцию.

"Мы оба рады и гордимся тем, что скандинавская поддержка Украины является такой сильной и непоколебимой во всем северном политическом спектре. С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году страны Северной Европы активно поддерживают Украину в ее борьбе", – сказали президент и вице-президент Северного совета.

Главной темой сессии Северного Совета в Рейкьявике станет мир и безопасность в Арктике. На повестке дня также возможное обновление Хельсинкского соглашения.

30 октября выступит Светлана Тихановская.