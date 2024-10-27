В эфире телемарафона Соболев детализировал заявление Зеленского о тысяче гривен каждому украинцу. Он сказал, что тысячу можно будет потратить в течение зимы.

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Как получить тысячу от Зеленского

Это одна тысяча гривен на человека, независимо от возраста и социального статуса. Использовать можно в течение зимы, декабря – января – февраля. Выплаты будут поступать на карточку "Национального кэшбека". Это виртуальная карта, которую можно открыть через "Дію",

– заявил Соболев.

Средства не новые – это деньги от программ Минэкономики и других министерств, которые перенаправят, потому что их не успевают освоить до конца года. Их в украинский бюджет выделили доноры, но есть условие, что их нельзя пускать на военные расходы. Впрочем, "тысячу от Зеленского" можно будет задонатить.

В целом будет определенный круг, куда можно будет потратить тысячу. По мнению Соболева, это дополнительно поддержит украинский микро- и средний бизнес, ведь можно будет не только оплатить коммунальные услуги и транспорт, но и приобрести лекарства, оплатить услуги мобильной связи, купить украинские книги.

В то же время Соболев отметил: сумма в 30 миллиардов гривен, которую привели некоторые СМИ, некорректна. Окончательная сумма программы будет зависеть от количества желающих воспользоваться ею. Например, во время ковида "Е-поддержка" стоила примерно 8 миллиардов гривен.