Зеленский подчеркнул, что создание такого флота увлекает. Об этом глава государства рассказал на мероприятии к первой годовщине фандрейзинговой платформы United24. 24 Канал.
Кстати говоря Сейчас засада и охота – Ступак предположил, когда морские дроны порадуют новостями
А когда они еще находят...И они находят,
– намекнул Зеленский.
После этого весь зал с улыбкой поаплодировал. Далее президент отметил, что продолжать эту тему не стоит, хотя она очень приятна.
Кстати, ранее Зеленский заявлял, что морские дроны – ноу-хау, принесшее определенный результат.
Что известно о флоте морских дронов
- 11 ноября 2022 года объявили о создании первого в мире флота из 100 морских дронов. Донаты на дроны собирают через фандрейзинговую платформу United24.
- Один аппарат стоит 10 миллионов гривен. В стоимость входит: дрон, оснащенный системой автопилотирования, видеоподсистемами, в том числе ночного видения, связью, защищенной от воздействия вражеских средств РЭБ, резервными модулями связи и боевой частью.
- По состоянию на начало марта через United24 задонатили более 500 миллионов гривен на первый в мире флот морских дронов.