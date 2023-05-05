Зеленский подчеркнул, что создание такого флота увлекает. Об этом глава государства рассказал на мероприятии к первой годовщине фандрейзинговой платформы United24. 24 Канал.

Кстати говоря Сейчас засада и охота – Ступак предположил, когда морские дроны порадуют новостями

А когда они еще находят...И они находят,

– намекнул Зеленский.

После этого весь зал с улыбкой поаплодировал. Далее президент отметил, что продолжать эту тему не стоит, хотя она очень приятна.

Кстати, ранее Зеленский заявлял, что морские дроны – ноу-хау, принесшее определенный результат.

Что известно о флоте морских дронов