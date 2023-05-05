Зеленський наголосив, що створення такого флоту захоплює. Про це глава держави розповів на заході до першої річниці фандрейзингової платформи United24, інформує 24 Канал.
До речі Зараз засідка та полювання, – Ступак припустив, коли морські дрони потішать новинами
А коли вони ще знаходять...І вони знаходять,
– натякнув Зеленський.
Після цього весь зал з усмішкою поаплодував. Далі президент зазначив, що продовжувати цю тему не варто, хоча вона й дуже приємна.
До речі, раніше Зеленський заявляв, що морські дрони – ноу-хау, яке принесло певний результат.
Що відомо про флот морських дронів
- 11 листопада 2022 року оголосили про створення першого у світі флоту зі 100 морських дронів. Донати на дрони збирають через фандрейзингову платформу United24.
- Один апарат коштує 10 мільйонів гривень. У вартість входить: дрон, який оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, зокрема нічного бачення, зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною.
- Станом на початок березня через United24 задонатили понад 500 мільйонів гривень на перший у світі флот морських дронів.