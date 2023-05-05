Зеленський наголосив, що створення такого флоту захоплює. Про це глава держави розповів на заході до першої річниці фандрейзингової платформи United24, інформує 24 Канал.

До речі Зараз засідка та полювання, – Ступак припустив, коли морські дрони потішать новинами

А коли вони ще знаходять...І вони знаходять,

– натякнув Зеленський.

Після цього весь зал з усмішкою поаплодував. Далі президент зазначив, що продовжувати цю тему не варто, хоча вона й дуже приємна.

До речі, раніше Зеленський заявляв, що морські дрони – ноу-хау, яке принесло певний результат.

Що відомо про флот морських дронів