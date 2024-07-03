Об этом Зеленский заявил в интервью. Он добавил, что Украина должна понимать, к чему ей готовиться осенью – к поддержке или потере.

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Зеленский готов встретиться с Трампом

Зеленский заявил, что Трамп должен выступить со своим планом быстрого прекращения войны с Россией. В то же время президент Украины подчеркнул, что любое из предложений не должно нарушать суверенитет нации.

Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность – мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать,

– подчеркнул Зеленский в интервью.

Он также добавил, что готов лично встретиться с Трампом, чтобы услышать предложения его команды. Президент Украины объяснил, что наша страна хочет понимать, к чему готовиться осенью, после выборов в США.

"Они не могут планировать мою жизнь и жизнь наших людей и наших детей... Мы хотим понять, будет ли у нас в ноябре мощная поддержка США, или мы останемся совсем одни", – добавил Зеленский.