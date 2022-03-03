Зеленского растрогало фото у Стены Плача

Зеленский отметил, что у Украины и Израиля неплохие отношения, сообщает 24 канал. Однако все, по его словам, проверяется сложными моментами в жизни, как нынешняя война.

Стоит внимания Хочу, чтобы матери забрали ребят, такая смерть – это не по-человечески, – Зеленский об оккупантах

Президент рассказал, что разговаривал с израильским руководством и заверил, что у Украины хорошие дипломатические отношения.

Но я не чувствую, что он завернут в наш флаг,

– сказал глава государства.

Отвечая на вопрос о том, какую помощь Украина ждет от Израиля, Зеленский рассказал о фото, которое его тронуло. Президент увидел фотографию, где у Стены Плача в сине-желтых цветах молятся за Украину.

"Я сегодня увидел очень интересную фотографию. У Стены Плача стоят евреи, хасиды – наверняка разные люди. И они все завернуты в желто-голубой флаг. Я был поражен и просто большой почет тем людям, которые это сделали", – отметил Зеленский.

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