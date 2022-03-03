Зеленського розчулило фото біля Стіни Плачу

Зеленський зазначив, що в України та Ізраїлю непогані відносини, повідомляє 24 канал. Однак все, за його словами, перевіряється складними моментами у житті, як теперішня війна.

Варте уваги Хочу, щоб матері забрали хлопців, така смерть – це не по-людськи, – Зеленський про окупантів

Президент розповів, що говорив з ізраїльським керівництвом і запевнив, що в України гарні дипломатичні відносини.

Але я не відчуваю, що він загорнутий у наш прапор,

– сказав глава держави.

Відповідаючи на запитання про те, яку допомогу Україна чекає від Ізраїлю, Зеленський розказав про фото, яке його розчулило. Президент побачив світлину, де біля Стіни Плачу у синьо-жовтих кольорах моляться за Україну.

"Я сьогодні побачив дуже цікаву фотографію. Біля Стіни Плачу стоять євреї, хасиди – напевно різні люди. І вони всі загорнуті в жовто-блакитний прапор. Я був вражений і просто велика шана тим людям, які це зробили", – зазначив Зеленський.

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