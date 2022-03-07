Зеленский отметил, что коридор, обещанный захватчиками, планируется не для украинцев, а для кремлевских пропагандистов. Он также подчеркнул, что в нем нет никакой гуманитарной цели.

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"Коридор" для пропаганды

"Они делают так, чтобы открылся небольшой коридор на оккупированную территорию. На несколько десятков человек. Не так в Россию, как к пропагандистам – прямо к ним на телекамеры. Мол, вот кто спасает. Просто цинизм, просто пропаганда", – заметил Зеленский.

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