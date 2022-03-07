Зеленський зазначив, що коридор, який обіцяють загарбники, планують не для українців, а для кремлівських пропагандистів. Він також наголосив, що у ньому немає жодної гуманітарної мети.

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"Коридор" для пропаганди

"Вони роблять так, щоб відкрився невеличкий коридор на окуповану територію. На кілька десятків людей. Не так у Росію, як до пропагандистів – прямо до них на телекамери. Мовляв, ось – хто рятує. Просто цинізм, просто пропаганда", – зауважив Зеленський.

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