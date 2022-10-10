Соответствующую информацию президент Украины сообщил в ходе вечернего обращения 10 октября.
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Зеленский рассказал об атаках иранских "шахидов"
Из 84 российских ракет, запущенных против Украины, 43 сбиты. Из 24 российских беспилотников 13 сбиты. И даже после этого каждые десять минут я получаю сообщение о сбитии иранских "шахидов",
– заявил Зеленский.
По словам президента, только за последние часы:
- в 16:28 - "шахид" уничтожен, район Летки;
- 17:26 – Кременчуг, "шахид" уничтожен;
- 17:36 – Черкассы, "шахид" уничтожен;
- 17:40 – Долгинцево, Кривой Рог, "шахид" уничтожен;
- 17:50 – Апостолово, "шахид" уничтожен.
Владимир Зеленский объяснил, что так происходит весь день.
"Сейчас, когда я говорю, я продолжаю получать эти сообщения. Поэтому соблюдайте, пожалуйста, правила безопасности и обращайте внимание на воздушную тревогу. Опасность еще есть. Но мы боремся", – сообщил президент.
Владимир Зеленский поблагодарил наши Воздушные силы и подразделения Сухопутных войск, которые были привлечены 10 октября.
Президент заверил, что Украину невозможно запугать:
- только еще больше объединить;
- невозможно остановить;
- только еще больше убедить, что террористов нужно обезвредить.
"Уже сейчас оккупанты не могут ничего нам противопоставить на поле боя, а потому и прибегают к этому террору. Что ж, сделаем поле боя еще более болезненным для врага. И восстановим все разрушенное", – заявил Зеленский.
Залужный показал карту-схему атак россиян
Следует вспомнить, что Валерий Залужный показал, как Россия атаковала Украину ориентировочно в 10:30 – 11 часов 20 октября.
Это схема нанесения государством-агрессором Россией ракетно-авиационных и ракетных ударов по территории Украины. Ситуация по состоянию на 10:20 - 11:00 (говорится о 10 октября – 24 канал),
– заявил Залужный.
Валерий Залужный показал, как Россия атаковала Украину
По данным Главнокомандующего ВСУ, противник применил:
- крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования;
- баллистические ракеты;
- зенитные управляемые ракеты;
- разведывательные и ударные беспилотники типа Shahed-136.
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