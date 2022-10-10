Відповідну інформацію президент України повідомив під час вечірнього звернення 10 жовтня.

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Зеленський розповів про атаки іранських "шахідів"

З 84 російських ракет, що були запущені проти України, 43 збиті. З 24 російських безпілотників 13 збито. І навіть після цього кожні десять хвилин я отримую повідомлення про збиття іранських "шахідів",

– заявив Зеленський.

За словами президента, тільки за останні години:

о 16:28 – "шахід" знищено, район Літки;

17:26 – Кременчук, "шахід» знищено;

17:36 – Черкаси, "шахід" знищено;

17:40 – Довгинцеве, Кривий Ріг, "шахід" знищено;

17:50 – Апостолове, "шахід" знищено.

Володимир Зеленський пояснив, що так відбувається увесь день.

"Зараз, коли я говорю, я продовжую отримувати ці повідомлення. Тому дотримуйтеся, будь ласка, правил безпеки та зважайте на повітряну тривогу. Небезпека ще є. Але ми боремось", – повідомив президент.

Володимир Зеленський подякував нашим Повітряним силам та підрозділам Сухопутних військ, що були залучені 10 жовтня.

Президент запевнив, що Україну неможливо залякати:

тільки ще більше об'єднати;

неможливо зупинити;

тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкоджувати.

"Вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому й вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога. І відновимо усе зруйноване", – заявив Зеленський.

Залужний показав карту-схему атак росіян

Варто пригадати, що Валерій Залужний показав, як Росія атакувала Україну орієнтовно о 10:30 – 11 годині 20 жовтня.

Це схема завдання державою-агресором росії ракетно-авіаційних та ракетних ударів по території України. Ситуація станом на 10:20 – 11:00 (мовиться про 10 жовтня – 24 канал),

– заявив Залужний.

Валерій Залужний показав, як Росія атакувала Україну

За даними Головнокомандувача ЗСУ, противник застосував:

крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування;

балістичні ракети;

зенітні керовані ракети;

розвідувальні та ударні безпілотники типу Shahed-136.

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