Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами Норвегии и Финляндии.

Какие заявления сделал Зеленский?

По словам главы государства, Россия отказалась от предложения прекратить взаимные удары по энергообъектам. Он добавил, что Украина и союзники ищут решение.

Президент назвал сегодняшнюю беседу со спецпредставителями США важной.

Он подчеркнул, что все стороны должны продолжать диалог на всех уровнях и совместно работать над решениями, необходимыми для завершения войны.

Украина хочет мира больше всех. Именно Россия начала эту войну, и решение продолжать убийства зависит исключительно от России,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина работает над поиском решения для завершения войны. По его словам, есть четкие идеи по достижению мира, которые Киев согласовывает с европейскими партнерами. Украина хочет, чтобы США передали эти предложения России.

Зеленский также заявил о желании провести трехстороннюю встречу лидеров Украины, США и России – Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина. По его словам, есть вопросы, которые могут решить только главы государств.

Напомним, 20 октября в Осло состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. Во встрече приняли участие лидеры Норвегии и Финляндии.

21 октября спецпредставитель Трампа Стив Виткофф отправится в Санкт-Петербург, чтобы представить Владимиру Путину выработанные предложения.