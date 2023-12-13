Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу.

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Я думаю, что нам было очень тяжело это сделать, но самое главное нужно понять, что Россия за этот год не оккупировала ни одной деревни, ни одной украинской деревни.

– заявил глава государства.

У Украины только один враг

Зеленский также отметил, что у Украины есть один враг – российский диктатор Владимир Путин.

"У нас есть только один враг: это Путин, и все. Мы действительно защищаем демократию, защищаем свободу", – заметил президент.

Но подчеркнул, что сейчас очень важно не терять время, а продолжать поддерживать Украину.

Мы показали настоящий успех в Черном море: это была очень сложная операция и мы создали зерновой коридор. Россия не влияет на него. Мы уничтожили большую часть российского флота, находящегося в наших водах и вблизи нашего временно оккупированного Крыма. Я считаю, что это огромный результат,

– добавил Зеленский.

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