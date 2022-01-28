Наши спецслужбы делятся многими вещами. Об этом Зеленский заявил иностранным журналистам на брифинге.

Важно Потом будет полномасштабная война, – Зеленский о том, почему не стоит откладывать санкции

Думаю, что у меня, как у президента независимой страны, могут быть свои секреты. Так же как и у президента США,

– отметил Зеленский.

Президент добавил, что есть перехват информации разного характера.

Как прошел разговор Зеленского и Байдена

27 января Зеленский побеседовал с президентом США Джо Байденом. Американская сторона подчеркнула, что США и партнеры готовы решительно ответить на вторжение России в Украину, если это произойдет.

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