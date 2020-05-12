Зеленский заявил, что заплатить обещанные врачам надбавки в данный момент невозможно

В Офисе Президента Украины состоялось обсуждение по выплатам медикам обещанных надбавок. В ходе обсуждения участники пришли к выводу, что причина проблем – бюрократические моменты, которые сейчас делают невозможным выполнение этого обещания власти.

Кроме Зеленского участие в обсуждении приняли премьер Денис Шмыгаль, глава Минздрава Максим Степанов, руководитель ОПУ Андрей Ермак и советник президента Сергей Трофимов. Об этом сообщает ОПУ.

Важно 300% надбавки за март врачам выплатила лишь одна область – Степанов

В ходе обсуждения стороны отметили, что возникла юридическая коллизия относительно выплаты надбавок за март. Мол, многие регионы руководствовались приказом Минсоцполитики еще от 2003 года, по которому надбавки начислялись за почасовую работу.

Вместе с тем выплаты за апрель происходили по другой формуле – через договор с Нацсоюзом здоровья Украины. Для этого медучреждения должны заключить с ними договоры.

Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого оплатить обещанные до 300% надбавки не получится. Хотя врачи на передовой их заслужили как никогда,

– заявил Владимир Зеленский.

Поэтому президент поручил Максиму Степанову обсудить со всеми руководителями областей возможные препятствия, которые возникли из-за доплаты врачам.

Что известно об обещанных надбавках?

Их власть обещала еще с марта, когда Украина начала бороться с пандемией. Те врачи, которые принимают непосредственное участие в борьбе с коронавирусом, должны были получить 300% надбавки, все остальные – 200%.



Однако позже о категории "всех остальных" молча забыли, а с теми, кто борется с коронавирусом, начались проблемы. Уже 4 недели власти обещают выплаты "со дня на день".