Зеленський заявив, що заплатити обіцяні лікарям надбавки наразі неможливо

В Офісі Президента України відбулося обговорення щодо виплат медикам обіцняих надбавок. У ході обговорення учасники дійшли висновку, що причиною проблем є бюрократичні моменти, які наразі унеможливлюють виконання цієї обіцянки влади.

Крім Зеленського участь в обговоренні взяли, прем'єр Денис Шмигаль, глава МОЗ Максим Степанов, керівник ОПУ Андрій Єрмак і радник президента Сергій Трофімов. Про це повідомляє ОПУ.

Важливо 300% надбавок за березень лікарям виплатила лише одна область, – Степанов

У ході обговорення сторони відзначили, що виникла юридична колізія щодо виплати надбавок за березень. Мовляв, багато регіонів керувалися наказом Мінсоцполітики ще від 2003 року, за яким надбавки нараховувалися за погодинну роботу.

Разом з тим виплати за квітень відбувалися за іншою формулою – через договір з Наспілкою здоров'я України. Для цього медзаклади теж мають укласти з нею договори.

Відсоток укладених договорів за всіма чотирма категоріями нині невисокий. А без цього сплатити обіцяні до 300% надбавки не вийде. Хоча лікарі на передовій їх заслужили як ніколи,

– заявив Володимир Зеленський.

Відтак президент доручив Максиму Степанову обговорити з усіма керівниками областей можливі перешкоди, які виникли через доплати лікарям.

Що відомо про обіцяні надбавки?Їх влада обіцяла ще з березня, коли Україна почала боротися з пандемією. Ті медики, які беруть безпосередню участь у боротьбі з коронавірусом, мали отримати 300% надбавки, усі решта – 200%.



Втім пізніше про категорію "усіх решта" мовчки забули, а з тими, хто бореться з коронавірусом, почалися проблеми. Уже 4 тижні влада обіцяє виплати "з дня на день".