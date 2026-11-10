Зеленский рассказал, когда он надеется увидеть новый радар для украинской ПВО

Глава государства подчеркнул необходимость своевременно укрепить воздушный щит до наступления сильных холодов. В то же время Украина стремится наладить долгосрочное промышленное сотрудничество с западными союзниками для укрепления безопасности всего континента.

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Расширение производства средств ПВО

Киев заинтересован в скорейшем привлечении инновационных средств противовоздушной обороны для отражения российских атак, однако рассчитывает не только на разовые поставки военной помощи, но и на развертывание совместных оборонных проектов.

Нам нужна Freyja, и мы говорим не только о том, что она нам нужна зимой, чтобы протестировать ее, но и о возможностях и о том, как можно расширить производство– отметил Владимир Зеленский.

Усиление защиты гражданского населения и критической инфраструктуры от баллистических ракет остается ключевой задачей обороны.

"Завтра, надеюсь, я увижу новый радар датского производства для FREYJA. Дай Бог, чтобы все заработало", – уточнил глава государства.

Ранее он подчеркивал, что доступ к технологиям Starshield помог бы силам обороны своевременно обнаруживать баллистические установки врага и эффективно блокировать ракетные пуски.