Зеленский рассказал, когда он надеется увидеть новый радар для украинской ПВО

Зеленский надеется уже завтра увидеть новый радар для украинской ПВО / Getty Images
Украине и Европе нужна новая система противовоздушной обороны Freyja. Владимир Зеленский 10 ноября отметил, что она нужна не только на зиму для испытаний, но и для расширения производства.
Глава государства подчеркнул необходимость своевременно укрепить воздушный щит до наступления сильных холодов. В то же время Украина стремится наладить долгосрочное промышленное сотрудничество с западными союзниками для укрепления безопасности всего континента.
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Расширение производства средств ПВО
Киев заинтересован в скорейшем привлечении инновационных средств противовоздушной обороны для отражения российских атак, однако рассчитывает не только на разовые поставки военной помощи, но и на развертывание совместных оборонных проектов.
Нам нужна Freyja, и мы говорим не только о том, что она нам нужна зимой, чтобы протестировать ее, но и о возможностях и о том, как можно расширить производство
Усиление защиты гражданского населения и критической инфраструктуры от баллистических ракет остается ключевой задачей обороны.
"Завтра, надеюсь, я увижу новый радар датского производства для FREYJA. Дай Бог, чтобы все заработало", – уточнил глава государства.
Ранее он подчеркивал, что доступ к технологиям Starshield помог бы силам обороны своевременно обнаруживать баллистические установки врага и эффективно блокировать ракетные пуски.
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