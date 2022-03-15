Соответствующее заявление президент сделал во время ночного обращения в ночь на 15 марта. То есть, после 19 дней войны, которую Россия начала против Украины.
Обратите внимание Отмена НДС, добровольный налог для ФЛП: Зеленский рассказал о налоговой реформе
Власть отменила все проверки для всех бизнесов
Владимир Зеленский заявил, что власть запустила налоговую реформу и запустила максимальную дерегуляцию бизнеса.
Отменяем все проверки для всех бизнесов. Чтобы все работали нормально. Чтобы города оживали. Чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь,
– заявил Владимир Зеленский.
Отмена НДС и добровольная уплата для ФЛП 1 – 2 группы: Зеленский о налоговой реформе: видео
Президент объяснил, что условие только одно – чтобы владельцы обеспечивали нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона.
Владимир Зеленский добавил, что это только начальные два шага нашей налоговой реформы. Продолжение следует.
Ночное обращение Зеленского за 14 – 15 марта – смотрите видео