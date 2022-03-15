Відповідну заяву президент зробив під час нічного звернення проти 15 березня. Тобто після 19 днів війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Скасування ПДВ, добровільний податок для ФОПів: Зеленський розповів про податкову реформу

Влада скасувала всі перевірки для всіх бізнесів

Володимир Зеленський заявив, що влада запустила податкову реформу та запустила максимальну дерегуляцію бізнесу.

Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально. Щоб міста оживали. Щоб усюди, де немає бойових дій, продовжувалося життя,

– заявив Володимир Зеленський.

Скасування ПДВ та добровільна сплата для ФОПів 1-2 групи: Зеленський про податкову реформу: відео

Президент пояснив, що умова лише одна, щоб власники забезпечували нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону.

Володимир Зеленський додав, що це лише початкові два кроки нашої податкової реформи. Далі буде.

Нічне звернення Зеленського за 14 – 15 березня – дивіться відео