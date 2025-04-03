Зеленский посетил Ягодное, где отмечают годовщину освобождения от российских оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграм.

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Зеленский посетил приграничье

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение с приграничья Сумщины. Сегодня глава государства посещал также Черниговскую область.

Он посетил Ягодное, где сегодня годовщина освобождения села от оккупантов. Президент добавил, что там сегодня идет восстановление, но память российской оккупации пытаются сохранить – россияне удерживали все село в подвале школы. Это, по его словам, одно из самых циничных и бесчеловечных преступлений этой войны.

В Чернигове Зеленский встретился с представителями всех громад области. Решено направить дополнительные средства для поддержки всех таких общин – приграничных, на границе с врагом, а также прифронтовых.

"На следующей неделе чиновники должны это решить: дополнительные средства – ощутимые средства – на каждую такую громаду для наиболее неотложных задач", – отметил президент

На Сумщине Зеленский встретился с украинскими защитниками.

Я лично хотел быть здесь, лично хотел поблагодарил наших воинов: ДШВ – 80-я бригада, 82-я, морская пехота – 36-я бригада и все те, кто выполняет задачи на Курщине, кто защищает наше государство, кто защищает нашу Сумщину от постоянного желания россиян зайти в Украину с этих направлений. Я хочу поблагодарить всех наших солдат, всех наших сержантов, каждого нашего офицера, которые абсолютно героически воюют на этих направлениях,

– подчеркнул он.

С командирами подразделений Зеленский обсудил "основные потребности, дополнительное обеспечение, поставки техники, дроны и оперативные вопросы".