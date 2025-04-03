Зеленський відвідав Ягідне, де відзначають річницю звільнення від російських окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграм.

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Зеленський відвідав прикордоння

Президент України Володимир Зеленський записав звернення з прикордоння Сумщини. Сьогодні голова держави відвідував також Чернігівську область.

Він відвідав Ягідне, де сьогодні річниця звільнення села від окупантів. Президент додав, що там сьогодні триває відбудова, але пам'ять російської окупації намагаються зберегти – росіяни утримували все село в підвалі школи. Це, за його словами, один найбільш цинічних і нелюдських злочинів цієї війни.

У Чернігові Зеленський зустрівся з представниками всіх громад області. Вирішено спрямувати додаткові кошти для підтримки всіх таких громад – прикордонних, на межі з ворогом, а також прифронтових.

"Наступного тижня урядовці повинні це вирішити: додаткові кошти – відчутні кошти – на кожну таку громаду для найбільш нагальних завдань", – зазначив президент

На Сумщині Зеленський зустрівся з українськими захисниками.

Я особисто хотів бути тут, особисто хотів подякував нашим воїнам: ДШВ – 80-та бригада, 82-га, морська піхота – 36-та бригада і всі ті, хто виконує завдання на Курщині, хто захищає нашу державу, хто захищає нашу Сумщину від постійного бажання росіян зайти в Україну із цих напрямків. Я хочу подякувати всім нашим солдатам, всім нашим сержантам, кожному нашому офіцеру, які абсолютно героїчно воюють на цих напрямках,

– підкреслив він.

З командирами підрозділів Зеленський обговорив "основні потреби, додаткове забезпечення, постачання техніки, дрони та оперативні питання".