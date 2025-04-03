Про це у четвер, 3 квітня, він заявив, коментуючи територіальні поступки на користь Росії, під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівської області, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс президента.

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Як Україна може повернути окуповані території

Український президент припустив, що можливий компроміс щодо окупованих територій, які можна буде повернути з часом дипломатичним шляхом.

Якщо можна зробити так, щоб знайти компроміс, щоб повернення цих територій відбулось з часом дипломатичним шляхом. Я думаю, напевно, що стосується деяких територій, це буде єдиний шлях, тому що війна не може бути стільки, допоки вона йде,

– заявив він.

До слова, під час розмови він також заявив, що Україна разом з американськими та європейськими союзниками дотримується спільної думки щодо якнайшвидшого припинення вогню, для цього необхідно і надалі тиснути на Росію.

Володимир Зеленський також зазначив, що припинення вогню та завершення гарячої фази війни може відбутися найближчим часом. Водночас наразі, за його словами чітких термінів щодо цього немає, оскільки "може бути по-різному".