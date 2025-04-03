За його словами, припинення вогню може відбутися у найближчі тижні чи місяці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час його візиту на Чернігівщину.

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Що заявив Зеленський про припинення вогню

Український президент запевнив, що Україна разом з американськими та європейськими союзниками дотримується спільної думки щодо якнайшвидшого припинення вогню. Проте він зазначив, що, аби досягнути цього, потрібно продовжувати тиснути на Росію.

На думку глави держави, припинення вогню та завершення гарячої фази війни може відбутися найближчим часом. Проте наразі чітких термінів щодо цього немає.

Іноді це в один момент відбувається, може бути по-різному,

– зазначає Зеленський.