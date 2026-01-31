Европа должна ответить, готова ли она к войне, – Зеленский
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получил четкого ответа от европейских коллег относительно их готовности к возможной войне.
- Зеленский отметил, что украинцы не были готовы к войне с Россией в 2013 – 2014 годах и постоянно спрашивает европейских лидеров об их готовности.
Украинский президент Владимир Зеленский признался, что постоянно задает своим европейским коллегам вопрос об их готовности к возможной войне, однако четкого ответа от них он до сих пор не получал.
Об этом он рассказал в интервью чешскому изданию Český rozhlas.
Смотрите также Уклонисты и переселенцы за границей: Зеленский высказался о возвращении украинцев
Что Зеленский ожидает от Европы?
Владимир Зеленский в интервью чешскому СМИ заявил, что украинцы также не были готовы к войне, которую развернет Россия – ни в 2013-м, ни в 2014 году, когда никто не представлял, что соседнее государство начнет оккупацию и убийства.
По его словам, он постоянно спрашивает европейских коллег относительно их готовности к подобным вызовам в случае потенциальной угрозы нападения. Впрочем, как отметил президент, четкого ответа на этот вопрос он до сих пор не получал.
Я ни разу не услышал конкретного ответа – только "мы должны готовиться" или "мы не знаем",
– сказал Владимир Зеленский.
О чем еще рассказал президент в интервью?
Также Владимир Зеленский рассказал, что один европейский лидер просил его приглашать украинцев обратно в Украину, но имени не назвал. Политик говорил, что его стране трудно с таким количеством беженцев.
Кроме вышеупомянутого, он добавил, что не получал от Дональда Трампа предложения о гарантиях только в случае отказа Киева от Донецкой и Луганской областей, но сказал, что слышал о таких разговорах.
В то же время украинский президент считает, что территориальные вопросы могут решить только лидеры. По его мнению, контакт с российским диктатором Владимиром Путиным необходимо наладить в каком-то формате.