Європа має відповісти, чи готова вона до війни, – Зеленський

Український президент Володимир Зеленський зізнався, що постійно ставить своїм європейським колегам питання про їхню готовність до можливої війни, проте чіткої відповіді від них він досі не отримував.

Про це він розповів в інтерв'ю чеському виданню Český rozhlas.

Дивіться також Ухилянти та переселенці за кордоном: Зеленський висловився про повернення українців

Що Зеленський очікує від Європи?

Володимир Зеленський в інтерв'ю чеському ЗМІ заявив, що українці також не були готові до війни, яку розгорне Росія – ні у 2013-му, ні у 2014 році, коли ніхто не уявляв, що сусідня держава почне окупацію і вбивства.

За його словами, він постійно запитує європейських колег стосовно їхньої готовності до подібних викликів у разі потенційної загрози нападу. Утім, як зазначив президент, чіткої відповіді на це питання він досі не отримував.

Я жодного разу не почув конкретної відповіді – лише "ми повинні готуватися" або "ми не знаємо",

– сказав Володимир Зеленський.

Про що ще розповів президент в інтерв'ю?