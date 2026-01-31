Європа має відповісти, чи готова вона до війни, – Зеленський
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримав чіткої відповіді від європейських колег щодо їхньої готовності до можливої війни.
- Зеленський зазначив, що українці не були готові до війни з Росією у 2013 – 2014 роках і постійно запитує європейських лідерів про їхню готовність.
Український президент Володимир Зеленський зізнався, що постійно ставить своїм європейським колегам питання про їхню готовність до можливої війни, проте чіткої відповіді від них він досі не отримував.
Про це він розповів в інтерв'ю чеському виданню Český rozhlas.
Дивіться також Ухилянти та переселенці за кордоном: Зеленський висловився про повернення українців
Що Зеленський очікує від Європи?
Володимир Зеленський в інтерв'ю чеському ЗМІ заявив, що українці також не були готові до війни, яку розгорне Росія – ні у 2013-му, ні у 2014 році, коли ніхто не уявляв, що сусідня держава почне окупацію і вбивства.
За його словами, він постійно запитує європейських колег стосовно їхньої готовності до подібних викликів у разі потенційної загрози нападу. Утім, як зазначив президент, чіткої відповіді на це питання він досі не отримував.
Я жодного разу не почув конкретної відповіді – лише "ми повинні готуватися" або "ми не знаємо",
– сказав Володимир Зеленський.
Про що ще розповів президент в інтерв'ю?
Також Володимир Зеленський розповів, що один європейський лідер просив його запрошувати українців назад в Україну, але імені не назвав. Політик казав, що його країні важко з такою кількістю біженців.
Крім вищезгаданого, він додав, що не отримував від Дональда Трампа пропозиції щодо гарантій лише у випадку відмови Києва від Донецької та Луганської областей, але сказав, що чув про такі розмови.
Водночас український президент вважає, що територіальні питання можуть вирішити лише лідери. На його думку, контакт з російським диктатором Володимиром Путіним необхідно налагодити у якомусь форматі.