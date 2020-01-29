Зеленский – двигатель реформ, а олигархи – их тормоз: результаты опроса
Главным двигателем реформ большинство украинцев считают Владимира Зеленского. А наибольшее сопротивление реформам оказывают олигархи.
Таковы результаты декабрьского опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.
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Что является двигателем реформ в Украине:
- Президент – 60% опрошенных;
- правительство – 37%;
- парламентская фракция партии "Слуга народа" – 30%;
- население – 27% 4
- общественные организации, волонтеры – 24%.
Что больше всего тормозит реформы:
- олигархи – 51%;
- бюрократия и чиновники – 43%.
По данным социологов, по сравнению с прошлым годом украинцы резко изменили представления о двигателях реформ. Значительно возросли надежды на президента (с 24% до 60%) и на большинство в Раде (с 10% до 30%). В то же время значительно уменьшилось признание как двигателей реформ стран Запада (с 25% до 12%) и МВФ и Всемирного банка (с 24% до 12%).
Кого и что украинцы считают двигателем реформ и их тормозом / Фото dif.org.ua
Главные проблемы, мешающие развитию Украины:
- коррупция – 69%;
- война на Донбассе – 69%;
- засилье олигархов в экономике – 31%;
- отсутствие профессионалов во власти – 25%;
- миграция, выезд трудоспособного населения из страны – 25%.
Что мешает Украине развиваться / Фото dif.org.ua
Что известно об исследованиях? Его провели "Демократические инициативы" и Центр Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года. Опрашивали украинцев по всей территории страны, кроме оккупированных территорий. В исследовании приняли участие 2018 человек в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.