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      Зеленский – двигатель реформ, а олигархи – их тормоз: результаты опроса

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      Зеленский, по мнению украинцев, основной двигатель реформ / Официальный сайт Президента Украины

      Главным двигателем реформ большинство украинцев считают Владимира Зеленского. А наибольшее сопротивление реформам оказывают олигархи.

      Таковы результаты декабрьского опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

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      Что является двигателем реформ в Украине:

      • Президент – 60% опрошенных;
      • правительство – 37%;
      • парламентская фракция партии "Слуга народа" – 30%;
      • население – 27% 4
      • общественные организации, волонтеры – 24%.

      Что больше всего тормозит реформы:

      • олигархи – 51%;
      • бюрократия и чиновники – 43%.

      По данным социологов, по сравнению с прошлым годом украинцы резко изменили представления о двигателях реформ. Значительно возросли надежды на президента (с 24% до 60%) и на большинство в Раде (с 10% до 30%). В то же время значительно уменьшилось признание как двигателей реформ стран Запада (с 25% до 12%) и МВФ и Всемирного банка (с 24% до 12%).

      зеленський рушій реформ
      Кого и что украинцы считают двигателем реформ и их тормозом / Фото dif.org.ua

      Главные проблемы, мешающие развитию Украины:

      • коррупция – 69%;
      • война на Донбассе – 69%;
      • засилье олигархов в экономике – 31%;
      • отсутствие профессионалов во власти – 25%;
      • миграция, выезд трудоспособного населения из страны – 25%.

      корупція війна
      Что мешает Украине развиваться / Фото dif.org.ua

      Что известно об исследованиях? Его провели "Демократические инициативы" и Центр Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года. Опрашивали украинцев по всей территории страны, кроме оккупированных территорий. В исследовании приняли участие 2018 человек в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Коррупция Центр Разумкова Владимир Зеленский исследования Социологическое исследование Реформы Слуга народа
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