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      Хто гальмує реформи в Україні: результати опитування

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      Зеленський, на думку українців, основний рушій реформ / Офіційний сайт Президента України

      Головним рушієм реформ більшість українців вважають Володимира Зеленського. А найбільший опір реформам чинять олігархи.

      Такими є результати грудневого опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

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      Що є рушієм реформ в Україні:

      • Президент – 60% опитаних;
      • уряд – 37%;
      • парламентська фракція партії "Слуга народу" –30%;
      • населення – 27%4
      • громадські організації, волонтери – 24%.

      Що найбільше гальмує реформи:

      • олігархи – 51%;
      • бюрократія й чиновники – 43%.

      За даними соціологів, у порівнянні з минулим роком українці різко змінили уявлення щодо рушіїв реформ. Значно зросли сподівання на президента (з 24% до 60%) та на більшість у Раді (з 10% до 30%). Водночас значно зменшилося визнання як рушіїв реформ країн Заходу (з 25% до 12%) та МВФ і Світового банку (з 24% до 12%).

      реформи
      Кого та що українці вважають рушієм реформ та їхнім гальмом / Фото dif.org.ua

      Головні проблеми, що заважають розвитку України:

      • корупція – 69%;
      • війна на Донбасі – 69%;
      • засилля олігархів в економіці – 31%;
      • відсутність професіоналів у владі – 25%;
      • міграція, виїзд працездатного населення з країни – 25%.

      корупція війна
      Що заважає Україні розвиватися / Фото dif.org.ua

      Що відомо про дослідження? Його провели "Демократичні ініціативи" і Центр Разумкова з 6 по 11 грудня 2019 року. Опитували українців по всій території країни, окрім окупованих територій. У дослідженні взяли участь 2018 людей віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новини політики Корупція Соціологічне дослідження дослідження Володимир Зеленський Центр Разумкова Слуга народу Реформи
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