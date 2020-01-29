Хто гальмує реформи в Україні: результати опитування

Головним рушієм реформ більшість українців вважають Володимира Зеленського. А найбільший опір реформам чинять олігархи.

Такими є результати грудневого опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

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Що є рушієм реформ в Україні:

Президент – 60% опитаних;

уряд – 37%;

парламентська фракція партії "Слуга народу" –30%;

населення – 27%4

громадські організації, волонтери – 24%.

Що найбільше гальмує реформи:

олігархи – 51%;

бюрократія й чиновники – 43%.

За даними соціологів, у порівнянні з минулим роком українці різко змінили уявлення щодо рушіїв реформ. Значно зросли сподівання на президента (з 24% до 60%) та на більшість у Раді (з 10% до 30%). Водночас значно зменшилося визнання як рушіїв реформ країн Заходу (з 25% до 12%) та МВФ і Світового банку (з 24% до 12%).



Кого та що українці вважають рушієм реформ та їхнім гальмом / Фото dif.org.ua

Головні проблеми, що заважають розвитку України:

корупція – 69%;

війна на Донбасі – 69%;

засилля олігархів в економіці – 31%;

відсутність професіоналів у владі – 25%;

міграція, виїзд працездатного населення з країни – 25%.



Що заважає Україні розвиватися / Фото dif.org.ua

Що відомо про дослідження? Його провели "Демократичні ініціативи" і Центр Разумкова з 6 по 11 грудня 2019 року. Опитували українців по всій території країни, окрім окупованих територій. У дослідженні взяли участь 2018 людей віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.