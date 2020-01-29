Що думають українці про подвійне громадянство: опитування

У Міністерстві закордонних справ почали активну роботу над запровадженням подвійного громадянства для українців. Зокрема, чиновники готують відповідний законопроєкт. Та що думають про це громадяни?

Зараз, якщо українець добровільно набуває громадянства іншої держави, це є причиною для припинення громадянства України. Відповідний указ має видати особисто президент України.

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Подвійне громадянство планують розробити, орієнтуючись на кілька категорій людей:

тих, що виїхали за кордон і планують отримати громадянство іншої країни;

тих, що проживають в Україні, але з якихось причин мають інше громадянство;

іноземців, зачасту українського походження, які хотіли би отримати український паспорт.

Втім, для іноземців навіть з українським паспортом, не всі двері в Україні будуть відкритими. Зокрема, їм буде заборонено обіймати держпосади, а для отримання громадянства потрібно буде скласти іспит і присягу.

Тому ми вирішили запитати українців, що вони думають про можливість подвійного громадянства в країні та які ризики та переваги вбачають в цій можливості.

Відео: що думають українці про подвійне громадянство